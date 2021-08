Vaccini: 77 milioni di dosi inoculate in Italia ma rallentano in Europa e crescono i no-vax

(PRIMAPRESS) - ROMA - Mentra scoppia la polemica dei No-Vax, con intimidazioni ai giornalisti nelle proteste dei giorni scorsi ed un report tardivo dell'intelligence che segnala un aumento dei contrari alla vaccinazione, il Commissario straordinario Figliuolo comunica che le dosi di vaccino inoculate finora in Italia sono pari a 77 milioni 532.362, equivalenti al 90% del totale di quelle consegnate (86 milioni 125.986). E' quanto si apprende dall'ultimo rapporto del commissario straordinario per l'emergenza sanitaria. Il numero di persone che hanno ricevuto la seconda dose e completato il ciclo vaccinale è pari a 37 milioni 690.148, il 69,78% della popolazione di età superiore ai 12 anni. Una progressione lenta che viene segnalata anche in Europa dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) valutata intorno al -14%. - (PRIMAPRESS)