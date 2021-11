Vaccinazione under 11 anni: arriva il si dell'Ema con BioNTech-Pfizer con una dose di 10 microgrammi

(PRIMAPRESS) - ROMA - L'Agenzia Ue del farmaco ha approvato l'estensione del vaccino Covid-19 di BioNTech-Pfizer alla fascia 5-11 anni. Tra i 5 e gli 11 anni la dose somministrata sarà di 10 microgrammi, un terzo di quella inoculata dai 12 anni in su, spiega l''Ema in una nota. Doppia dose, la seconda a tre settimane dalla prima. L'efficacia sui 5-11enni è del 90,7% per prevenire il Covid sintomatico: i benefici del vaccino superano i rischi, ha valutato l'Ema raccomandandone l'uso. - (PRIMAPRESS)