Una panchina gialla contro il cyberbullismo a due passi dal palazzo di Montecitorio

(PRIMAPRESS) - ROMA - Oggi Martedì 7 febbraio, alle ore 11, presso il Complesso di Vicolo Valdina viene installata una panchina gialla per la lotta al cyberbullismo. Sarà presente il vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè. Il Complesso di Vicolo Valdina, è la sede di uffici dei deputati e luogo di rappresentanza per lo svolgimento di convegni, seminari e mostre. La struttura nasce in epoca altomedievale nel cuore del Campo Marzio come convento di monache benedettine attorno alla piccola chiesa di San Gregorio Nazianzeno, e nel corso del tempo ha subito numerose trasformazioni. - (PRIMAPRESS)