Turismo, indagine Coldiretti-Ixè: ancora vacanze per oltre 8 milioni di italiani a settembre in mete nazionali

ROMA - Le vacanze sono terminate per più di 3 italiani su 4, il 76%. Ben 8,1 mln di persone faranno qualche giorno di ferie a settembre. E' quanto emerge dall'indagine Coldiretti-Ixè, in occasione dell'ultimo fine settimana da bollino rosso. Covid, vaccinazioni e green pass hanno portato molti a ritardare le partenze e a concentrarle ad agosto,con buone prospettive anche per settembre. La quasi totalità ha scelto mete nazionale e regionali. 9 giorni la durata media delle ferie, e spesa pro capite di 582 euro.