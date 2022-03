Turismo: caro-energia e situazione Ucraina segnano oltre 16 mln di pernottamenti in meno rispetto al 2019

(PRIMAPRESS) - ROMA - Caro-energia e tensioni internazionali rimandano ancora il ri- torno ai livelli pre-pandemia per il settore turistico. E' quanto emerge dalle stime Assoturismo-Confesercenti. Nel primo trimestre 2022 si stimano 12,1 mln di arrivi turistici e 41 mln di pernottamenti, 16 mln in meno (-28%) rispetto al 2019, prima della pandemia. Pernottamenti di italiani -18%, quelli degli stranieri -38% (10 mln in meno). Con la guerra in Ucraina crollano le prenotazioni dall'Est Europa. Sotto la media anche i turisti dagli Usa. - (PRIMAPRESS)