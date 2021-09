Trust contro le arene estive: Il Tar Lazio conferma il boicottaggio ed Anica promette battaglia legale

(PRIMAPRESS) - ROMA - Oggi il Tar del Lazio ha pubblicato la sentenza con cui è stata rigettato il ricorso presentati da Anica, Anec Nazionale e Anec Lazio a settembre 2020 contro la disposizione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che affermava una attività di boicottaggio nei confronti delle arene estive gratuite per le stagioni 2018, 2019 e 2020". La notizia è stata subito comunicata in una nota di Valerio Giuseppe Carocci, presidente dell'associazione Piccolo America. Immediata la risposta di Anica: Prendiamo atto della sentenza odierna del TAR Lazio, che ha confermato la tesi dell’AGCM relativa a un preteso boicottaggio che, l’anno scorso, le associazioni cinematografiche avrebbero attuato nei confronti degli esercenti arene gratuite. Anica rimane pienamente convinta delle proprie ragioni: l’attività delle arene gratuite è un’attività fuori mercato, estranea all’ambito di applicazione della disciplina antitrust, e l’attività dell’associazione non è stata mai rivolta a condizionare il comportamento dei propri associati nei confronti delle arene gratuite. Così si legge in un comunicato diffuso dall'associazione delle industrie cinematografiche. "Anica - si legge ancora nella nota - valuterà con i propri legali le prossime iniziative conseguenti. In ogni caso, si deve notare che la sentenza del TAR, riconoscendo che le arene gratuite sono imprese a tutti gli effetti, espressamente riconosce anche che esse potrebbero aver fruito di aiuti pubblici non autorizzati e quindi illegali ai sensi della normativa antitrust europea”. - (PRIMAPRESS)