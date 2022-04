Trasporto aereo: è scontro per il ricollocamento del personale Covisian e ITA Airways

(PRIMAPRESS) - MILANO – Tra ITA Airways e Covisian, la società di call center, è scontro acceso. La compagnia aerea non si è presentata al tavolo del ministero del Lavoro sui dipendenti di Covisian e di Almaviva a rischio licenziamento dopo che la commessa di Ita per i servizi di call center non è stata perfezionata facendo così decadere anche la clausola sociale per il ricollocamento. Un’assenza che il ministro Andrea Orlando definisce «molto grave» e «ingiustificabile». «L’indisponibilità al confronto e la mancanza di riguardo istituzionale non può essere sottovalutata», commenta Orlando in una nota. «Chiederò al collega Franco e agli altri ministri coinvolti un confronto per concordare insieme le iniziative conseguenti».

ITA nelle settimane scorse aveva iniziato a far trapelare insoddisfazione per il servizio di Covisian mano mano che assumeva posizioni di sempre minore apertura relativamente alle condizioni di rinnovo contrattuale e mentre procedeva nei suoi piani di internalizzazione del servizio. Ma la società di call center ricorda le posizioni dell’Amministratore Delegato della stesse ITA in sede istituzionale, lo scorso 12 gennaio alla Commissione Trasporti della Camera: “Alfredo ha citato anche il contact center, come saprete abbiamo fatto importanti cambiamenti con un approccio innovativo dove stiamo già introducendo intelligenza artificiale per facilitare le operazioni e a parte alcuni giorni di grandi cancellazioni dovute a Covid o altro, abbiamo dei picchi di chiamate e stiamo stabilmente ben oltre il target che ci eravamo dati con oltre il 92% di telefonate gestite. Con addirittura dei picchi del 98%, tutti dati decisamente migliori rispetto a quello a cui la compagnia che c'era in precedenza aveva abituato i nostri clienti."

La mancata presentazione al tavolo ministeriale convocato per trovare soluzioni per i lavoratori ha fatto dichiarare a Gabriele Moretti Presidente di Covisian: "Dal vettore nazionale di proprietà pubblica ci si aspetterebbe un comportamento più dignitoso. La colpa del mancato rinnovo contrattuale è di chi pretende che i fornitori lavorino in perdita. Noi non possiamo farlo perché per Covisian la sostenibilità non è uno slogan ma è prima di tutto responsabilità nei confronti dei nostri oltre 6mila dipendenti in Italia".