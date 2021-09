Test medicina, Massa (Università): "Domande sbagliate ma nessun rischio per le graduatorie" dei 76 mila candidati

(PRIMAPRESS) - ROMA - "Devo riuscire a fare le graduatorie tenendo conto degli errori, quindi verosimilmente annullando le domande sbagliate o comunque quelle che sono sotto verifica". Così la ministra dell'Università Messa, è intervenuta sulla questione dei presunti errori nelle domande a test di ingresso per il corso di laurea in Medicina. Messa aggiunge: "Poi vorrei incontrarmi con le commissioni che preparano i test per riuscire a dare qualche cosa di un pochino meno debole per il prossimo anno". Ma quali sono le domande incrimiate? Sarebbero 3 i quesiti inseriti in argomenti con cui non c'entravano nulla come la domanda 21 di chimica ma infilate in quelle di logica o la 23 contestata per la sua ambiguità ed infine la numero 2 che non sarebbe inerente al testo. Ma chi nomina le commissioni per i test? Le nomine arrrivano direttamente dai rettori.

Per 76 mila candidati presentatisi al test, ci sarà posto solo per 14 mila. - (PRIMAPRESS)