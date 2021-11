Terza dose, Costa (Salute): "Si ipotizza la terza dose per i sanitari. E green pass da 12 a 9 mesi"

(PRIMAPRESS) - ROMA - "Si ipotizza l'obbligo vaccinale della 3a dose per gli operatori sanitari e credo sarà la scelta definitiva". Così il sottosegretario alla Salute Costa. "Scelte che saranno fatte in settimana" Portare i Green pass da 12 a 9 mesi? "La politica si affiderà alle evidenze scientifiche", dice Costa. In Italia la situazione è diversa dal resto d'Europa rispetto a un anno fa,grazie a chi si è vaccinato:avevamo 33.000 ricoverati,oggi 4.000.Si appella ai tifosi:allo stadio andate con la mascherina. Da oggi al via terza dose per gli over 40. - (PRIMAPRESS)