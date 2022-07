Telemarketing molesto: dal 27 luglio arriva il registro delle opposizioni per non essere più disturbato

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dal 27 luglio per contrastare il telemarketing molesto, quello delle telefonate pubblicitarienon richieste e spesso illecite in violazione delle norme sulla privacy, sarà operativo il 'registro delle opposizioni'. Di che cosa si tratta? Sarà il nuovo strumento con cui è possibile iscrivere i propri numeri di telefono nel registro per cancellerà tutti i consensi eventualmente dati dagli utenti in precedenza per le telefonate pubblicitarie. Finora infatti è stato possibile iscrivere al registro solo i numeri presenti nell’elenco telefonico pubblico. Questo perché le attuali norme consentono di chiamare quei numeri senza il consenso dell’utente, eccetto quando sono presenti nel registro. Gli altri numeri sono contattabili solo con il consenso degli utenti. Ma se le aziende hanno il consenso possono chiamare qualsiasi numero, compresi quelli presenti in registro. Molti non ricordano di aver dato alcun consenso ma ci sono situazioni in cui l'autorizzazione è arrivata ad esempio da una registrazione per accedere al wi-fi di un albergo o di un centro commerciale. - (PRIMAPRESS)