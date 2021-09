Tamponi gratis: Landini (Cgil) come Salvini e Meloni: “Non si può farlo pagare a chi vive di lavoro”

(PRIMAPRESS) - ROMA - "La Costituzione garantisce il diritto al lavoro e non si può chiedere a chi vive di lavoro" di pagare i tamponi. Lo dice il leader della Cgil, Landini in una intervista, sottolineando che "l'obbligatorietà del vaccino sarebbe stato un passo importante".Propone "un credito d'imposta per le spese sostenute dalle imprese per i tamponi" che devono essere "gratuiti per i lavoratori".Si dice "pronto anche a valutare con le controparti il ricorso temporaneo alle risorse dei fondi sanitari integrativi o a quelli degli enti bilaterali". - (PRIMAPRESS)