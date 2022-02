Superbonus edilizia: nell’agenda del Consiglio dei Ministri l’inasprimento delle pene per le false asservazioni

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il Superbonus per l'edilizia ha bisogno di un giro di vite alle garanzie di chi lo richiede. A carico di chi commette frodi sui bonus edilizi potrebbero, infatti essere inasprite le sanzioni penali. Per ora si tratta di un'ipotesi allo studio del Governo. Già il prossimo Consiglio dei ministri potrebbe esaminare di nuovo le norme riguardanti le agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, compreso il superbonus. Secondo quanto si apprende da fonti vicine al Governo, si starebbe valutando un inasprimento delle sanzioni per chi fa asseverazioni false. - (PRIMAPRESS)