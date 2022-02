Superbonus 110%: firmato da Cingolani il Dl che fissa i tetti massimi. Esclusi gli oneri professionali

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il ministro della Transizione Ecologica Cingolani ha firmato il Dl che fissa i tetti massimi per gli interventi del Superbonus 110%.I massimali individuati aggiornano quelli già vigenti per l' Ecobonus, aumentandoli almeno del 20% in considerazione del maggior costo delle materie prime e dell'inflazione. I massimali,che saranno rivisti annualmente, non sono omnicomprensivi in modo da tener conto dell'eterogeneità dei possibili interventi, e pertanto sono stati esclusi IVA, gli oneri professionali e i costi di posa in opera. - (PRIMAPRESS)