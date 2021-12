Super Green Pass, obbligo da domani mentre nei centri dello shopping già in vigore l’uso della mascherina

(PRIMAPRESS) - ROMA - Super Green Pass, da domani scatta l'obbligo su tutto il territorio nazionale del certaificato verde che prescrive di avere già fatto una o due dosi o guarigione da Covid in attesa della terza che è in via di somministrazione già dalle settimane scorse. Senza il certificato non si potrà dunque accedere a molte attività come ristoranti all'imtErno, teatri, cinema, palestre e in altri luoghi di aggregazione. Intanto in diverse città come Milano, Napoli e Roma è scattato anche l'obbligo di indossare la mascherina di protezione nei centri dello shopping in previsione dei grandi flussi. - (PRIMAPRESS)