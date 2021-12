Super Green Pass e Green Pass Base, ecco una tabella per capire cosa si può fare e cosa no

(PRIMAPRESS) - ROMA - Con l'introduzione del Super Green Pass a partire da oggi 6 dicembre e fino al 15 dicembre prossimo, in alcuni locali pubblici e con quello"base" obbligatorio sui mezzi di trasporto luoghi di lavoro, si è creata un poò di confusione. Le prime multe sui controlli effettuati su alcuni mezzi di trasporto locale hanno preso alla sprovvista qualcuno meno informato. Allora per capirci di più vediamo cosa si può fare e cosa no con i due diversi certificati verdi. Nella tabella pubblicata i due diversi colori di certificato indicano dove sarà possibile entrare senza incorrere in contravvenzioni. - (PRIMAPRESS)