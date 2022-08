Stupro a Parma: il Gip conferma la detenzione in carcere del 27enne immigrato senza permesso di soggiorno

(PRIMAPRESS) - PIACENZA - Per lo stupro di Piacenza,il Gip di Piacenza ha convalidato l'arresto del 27enne richiedente asilo, accusato di aver stuprato una donna Ucraina. E' stata così accolta la richiesta della Procura, che chiedeva la custodia cautelare in carcere. La stessa Procura ha aperto un fascicolo a carico d'ignoti in relazione al video della violenza.Il reato ipotizzato è di "diffusione senza consenso di materiale riproducente atti sessuali". Anche il Garante della Privacy ha aperto un'istruttoria,mentre Facebook,Twitter, Instagram hanno rimosso il video. Il video dei social era stato anche ripreso dalla leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni per denunciare il problema dell'immigrazione clandestina e degli scarsi controlli sul fenomeno. L'utilizzo del video aveva sollevato una polemica per l'uso strumentale che era stato fatto in campagna elettorale ma Meloni aveva rimarcato il senso della denuncia su un problema indifferibile. - (PRIMAPRESS)