Stefani (Disabilità): "Le Paralimpiadi importante vetrina della funzione dello sport inclusivo"

"Attraverso le Paralimpiadi lo sport diventa una grande vetrina per l'inclusione sociale delle persone con disabilità". Lo ha detto la ministra per la Disabilità, Erika Stefani a QN. "I Giochi Paralimpici - ha aggiunto la ministra - saranno un appuntamento irrinunciabile per lo sport. Il movimento paralimpico – anche grazie allo straordinario apporto dato dal presidente Luca Pancalli – ha assunto, soprattutto negli ultimi anni, sempre maggior sviluppo. Le edizioni precedenti hanno avuto un'eco mediatica altissima che ha fatto conoscere al mondo il valore di atleti e discipline".

Per questo importante strumento di inclusività si possono trovare risorse nel Fondo destinato alle persone con disabilità con uno stanziamento di 100 milioni di euro, finalizzato a migliorare la qualità della vita globale. Già i primi 30 milioni sono stati messi a bando per progetti sul turismo accessibile per favorire l'esperienza della vacanza che sia per tutti, davvero ricca ed appagante e fare del turismo un'occasione di lavoro. L'attenzione per le persone con disabilità caratterizza tutto il Pnrr e la disabilità è un tema trasversale in tutte le missioni, con stanziamenti per oltre 6 miliardi. Numerosi sono i progetti e gli investimenti: dall'abbattimento delle barriere architettoniche, ai trasporti, all'accessibilità ai luoghi culturali, all'inclusione lavorativa alla Legge quadro sulle disabilità. La persona con disabilità deve diventare protagonista della propria vita e i servizi devono essere ritagliati come un abito sartoriale sui suoi bisogni e i suoi desiderata. Per la realizzazione di tale riforma sono previsti 800 milioni in 3 anni".