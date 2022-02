Sport sostenibile: siglato protocollo tra Aces Italia e Fondazione Ecosistemi per ridurre gli impatti ambientali dell'impiantistica sportiva

(PRIMAPRESS) - ROMA - Rendere lo sport sempre più sostenibile e aderente alla Carta Costituzionale che ha appenna introdotto la tutela dell'ambiente nello "statuto degli italiani". n ACES Italia, la divisione tricolore della Federazione delle Capitali Europee dello Sport, e la Fondazione Ecosistemi, specializzata in strategie per lo sviluppo sostenibile nella pubblica amministrazione, hanno siglato un Protocollo d’Intesa come strumento di condivisione delle best practices che abbiano come obiettivo il miglioramento della qualità ambientale e sociale del territorio e la ricerca di modelli innovativi per sostenere la transizione ecologica nella progettazione e conservazione del patrimonio impiantistico sportivo.

Tra i punti principali del Protocollo d’Intesa, la diffusione della pratica del Green Procurement per incentivare i Comuni ad intraprendere percorsi di sviluppo sostenibile e la collaborazione nel fornire agli Enti Locali, candidati ai premi di European City/Town/Community/Island of Sport, strumenti e metodologie che garantiscano la riduzione degli impatti ambientali.

Inoltre, la partnership siglata tra ACES Italia e Fondazione Ecosistemi avrà come ulteriore sviluppo l’incentivo alla diffusione di una coscienza ambientale, tramite dei corsi di formazione che avranno come oggetto la sostenibilità degli impianti e degli eventi sportivi.

“Questo Protocollo d’Intesa si inserisce nel quadro delle iniziative che ACES Italia sta programmando negli ultimi anni – le parole del Presidente ACES Italia Vincenzo Lupattelli – lo sport si abbina perfettamente a valori imprescindibili della società moderna, come innovazione, digitalizzazione e rispetto dell’ambiente. Ringrazio Fondazione Ecosistemi per aver colto nella nostra progettualità un veicolo per poter creare delle sinergie sul territorio a favore dei Comuni italiani candidati ai premi di ACES Europe”

“Siamo lieti della collaborazione con Aces Italia per sviluppare e diffondere pratiche sostenibili negli eventi sportivi, che coinvolgano gli organizzatori e i partecipanti; una collaborazione che offrirà un supporto prezioso ai comuni italiani che si candidano ogni anno al premio per migliore realtà europea dello sport.” – conclude il Direttore della Fondazione Ecosistemi Silvano Falocco. - (PRIMAPRESS)