Sport: si della Camera per la tutela dello sport in Costituzione. Come si modificherà l’art.33

(PRIMAPRESS) - ROMA - È stato approvato oggi dall'aula della Camera il disegno di legge costituzionale sulla tutela dello sport nella Costituzione. Il via libera è arrivato a larghissima maggioranza: 365 voti favorevoli, 2 contrari, con 2 astenuti. Il 23 marzo scorso il ddl era stato approvato in prima deliberazione anche dal Senato.

Ció che comparirà nel testo all'articolo 33 della Costituzione, sarà: "La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva".Con il voto di oggi, di fatto si è a metà del percorso per il via libera definitivo in Costituzione.

"Con il voto di oggi - ha sottolineato il vicepresidente vicario dell'Anci, Roberto Pella - si scatta una ulteriore fotografia di quanto già avviene in molti territori, impegnati ogni giorno nel promuovere attività e iniziative accessibili per tutti i cittadini; dall'altro lato, sprona tutti noi a renderlo un vero e proprio diritto di cittadinanza. Oggi - continua Pella - lo sport é, prima di tutto, salute ma anche un segmento del turismo, dell'occupazione giovanile e della sostenibilità ambientale". - (PRIMAPRESS)