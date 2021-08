Spiagge sicure con la campagna dei Nas: 1 su tre non rispetta le norme anti-Covid

(PRIMAPRESS) - ROMA - E' partita da poco la campagna di controlli dei Nas sugli stabilimente balnerari e già i risultati offrono uno scenario inquietante per quanto riguarda le misure di prevenzione alla diffusione del covid. Secondo il nucleo dei Carabinieri, uno stabilimento su tre non segue le norme. su 886 controlli oltre a multe e prescrizioni (217) sono anche scattate 21 chiusure e denunciate 17 persone. Nei punti ristoro degli stabilimenti sono state anche sequestrate 1,3 tonnellate di prodotti alimentari per carenze igieniche. - (PRIMAPRESS)