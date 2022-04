Speranza: "Firmerò un'ordinanza che prolunga sino al 15 giugno l'obbligo della mascherina al chiuso"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dopo le anticipazioni del sottosegretario alla Salute Costa di una vacanza senza misure restrittive ecco la dichiarazione del ministro Speranza che chiarisce cosa ci aspetta dopo il 1° maggio. Le mascherine al chiuso dovranno essere indossate fino 15/6 e resterà l'obbligo anche per il trasporto pubblico locale e a lunga percorrenza, in ambito sanitario, Rsa comprese, e per gli spettacoli al cinema, nei teatri e per tutti gli eventi e competizioni sportive al chiuso". Lo ha detto il ministro della Salute Speranza, annunciando che a breve firmerà un'ordinanza per la proroga delle mascherine al chiuso. Secondo quanto anticipato, non saranno più obbligatorie in bar e ristoranti ma la questione non mancherà di creare polemiche perchè se le pressioni dei virologi hanno convinto il ministero a prolungare l'obbligo della mascherina al chiuso sino al 15 giugno, non si capisc perchè al ristorante la regola non vale più. - (PRIMAPRESS)