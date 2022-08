Speciali elezioni: il Tg1 fissa due giornate di confronto tra i partiti con “regole d’ingaggio”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dopo la polemica sui confronti elettorali della Rai è la stessa Direzione Approfondimento dell'azienda di Viale Mazzini a fissare un calendario di appuntamenti "par condicio". "Il Tg1 e la Direzione Approfondimento stanno organizzando due 'Serate Speciali -Il confronto', in cui si realizzerà un dibattito elettorale televisivo se- condo un format prestabilito".Così precisa una nota Rai. I "confronti" saranno il 7 e il 15 set- tembre, in prima serata su Rai1. Il 15 "sono invitati i leader di PD,M5S,Lega, FI,FdI e della lista Azione-IV. Il 7, i leader delle altre liste". Ci sarà un sistema di "regole d'ingaggio per garantire parità di condizioni e assicurare un dibattito approfondito". - (PRIMAPRESS)