Sparatoria a Roma: una riunione condominiale finisce nel sangue con tre vittime e quattro feriti

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sparatoria a Roma durante una riunione di condominio fuori di un bar. Tre persone sono rimaste uccise ed una è in gravi condizioni. Le vittime sono tre donne. Il fatto è avvenuto in via Monte Gilberto, in zona Colle Salario. L'autore della sparatoria è stato bloccato dalle persone che hanno assistito alla scena. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e gli operatori del 118.

Claudio Campiri, l’uomo di 57 anni che ha ucciso le tre donne e ferito altre quattro persone aveva prelevato questa mattina stessa, 11 dicembre, la pistola al poligono di tiro Tor di Quinto. Secondo quanto si apprende, l’arrestato sarebbe arrivato al poligono in orario di apertura dove avrebbe lasciato il documento di identità. Si sarebbe fatto consegnare la pistola Glock, una semiautomatica, con la quale si sarebbe poi allontanato per raggiungere via Monte Giberto, dove è avvenuto l’assalto omicida. Campiti risulta essere incensurato. Ha esploso almeno 5 colpi prima di essere bloccato. In queste ore l'interrogatorio dell'uomo. - (PRIMAPRESS)