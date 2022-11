Società sportive: via libera al Dpcm per ristoro test Covid con un fondo 72 milioni di euro

(PRIMAPRESS) - ROMA - Via libera per il nuovo DPCM che prevede l'erogazione del contributo a fondo perduto a ristoro delle spese per i test COVID-19, nonché sanitarie e di sanificazione sostenute dalle Società professionistiche e dalle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche, che potranno farne richiesta attraverso gli Organismi Sportivi di appartenenza.​ Il fondo - come si legge nella nota del ministro dello Sport - ammonta ad oltre 72 milioni di euro ed è finalizzato a coprire le spese sostenute durante tutto lo stato di emergenza Covid-19.​ Per consentire la più larga partecipazione al mondo sportivo, la procedura per la presentazione delle domande sarà semplificata rispetto al passato. Da oggi il DPCM è pubblicato sul sito del Dipartimento per lo Sport, http://www.sport.governo.it/ , dove saranno pubblicate le indicazioni relative alle modalità e i termini di presentazione delle istanze. - (PRIMAPRESS)