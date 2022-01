Sicurezza voto Quirinale: 50 votanti alla volta e 1009 grandi elettori in aula ma con tampone antigenico

(PRIMAPRESS) - ROMA - Per il voto del Quirinale ci sarà una votazione al giorno,dal 24 gennaio, per scegliere il capo dello Stato. Saranno ammessi 50 votanti alla volta, mentre per lo spoglio la capienza massima sarà di 200 persone. Lo ha deciso la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Si vota a partire dalle 15. Nuove cabine sostituiranno i catafalchi in legno. Il giorno del giuramento del Presidente della Repubblica, tutti i 1009 grandi elettori potranno essere in Aula,ma dopo aver effettuato un tampone antigenico di terza generazione. - (PRIMAPRESS)