Sicurezza: una pattuglia di 1000 poliziotti indosserà le bodycam per riprese durante le manifestazioni

(PRIMAPRESS) - ROMA - Non sono tante ma sarà un test interessante. Sono in arrivo, infatti, mille bodycam per gli agenti impegnati nelle attività di ordine pubblico. Il via libera è arrivato con una circolare firmata dal capo della Polizia, Lamberto Giannini inviata ai questori. Le bodycam sono assegnate "quale ulteripresa strumento di documentazione degli accadimenti e, nel contempo, di tutela del personale operante". I contenuti multimediali raccolti dalle bodycam saranno conservati nel sistema "per sei mesi dalla effettuazione delle videoriprese". - (PRIMAPRESS)