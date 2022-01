Sicurezza stradale: dal 6 luglio 2022 sulle nuove auto scatta l'obbligo della "scatola nera"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Auto come aerei a partire dal 6 luglio 2022. Le vetture di nuova costruzione, infatti, dovranno avere obbligatoriamente la “Scatola nera”. Lo ha deciso l’Unione europea per tutti i nuovi veicoli, non solo per le auto, ma anche per furgoni, camion e bus.Il meccanismo di funzionamento del nuovo sistema di sicurezza è proprio simile a quello già utilizzato per gli aeroplani e su parecchie automobili che lo montano per ridurre il costo dell’assicurazione. Grazie a questo strumento le forze dell’Ordine potranno acquisire le informazioni registrate e scoprire così come si è comportato l’automobilista alla guida in caso di incidente o di una manovra che ha costituito pericolo alla circolazione. Non si tratta solo di questo, con la normativa infatti, con il nuovo strumento di controllo a partire dallo stesso periodo sarà obbligatorio aumentare su ogni nuova vettura altre tecnologie di sicurezza. Si tratta, ad esempio, dell’etilometro digitale, che vincolerà l’avviamento del motore. Dell’intellingent speed e dell’assistente di frenata. Ma che cos'è in realtà la black box? E' un dispositivo elettronico dotato di un localizzatore GPS e di diverse altre tecnologie. Un tipo di scatola nera è in realtà già utilizzata da molte compagnie assicurative, come detto, per offrire sconti anche importanti in favore dei clienti. Oggi è possibile accettare di posizionarla sul proprio mezzo. Questo permette di ridurre le controversie in caso di incidente (abbassando i costi di copertura). Il localizzatore GPS facilita inoltre l’individuazione dell’auto in caso di furto. Cosa registra una scatola nera auto? Vi sono importanti differenze tra i dati raccolti da una scatola nera proposta in unione a una polizza assicurativa e quella obbligatoria prevista dalla normativa a partire dal 2022. La seconda si limita infatti a monitorare e registrare la velocità del veicolo e la frenata. Oltre alla posizione e inclinazione del veicolo sulla strada. In aggiunta viene monitorato lo stato di attivazione dei sistemi di sicurezza e l’attivazione del freno. La nuova scatola nera obbligatoria possiede anche un sistema di eCall basato sul numero di emergenza 112, che automaticamente interviene in caso di incidente. I dati raccolti vengono registrati e memorizzati su un sistema a circuito chiuso. Questo significa che non vengono trasmessi in automatico a nessuno, a differenza di quanto avviene con le scatole nere dell’assicurazione. I dati sono inoltre resi anonimi e protetti da eventuali abusi. Possono però essere messi a disposizione delle autorità di controllo al verificarsi di un incidente. Dal punto di vista della privacy, non sarà possibile individuare il guidatore o il veicolo dai dati raccolti dalla scatola nera. - (PRIMAPRESS)