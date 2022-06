Siccità: l’arrivo di Caronte che metterà definitivamente in ginocchio l’agricoltura. A tavola senza frutta

(PRIMAPRESS) - MILANO - Il Po in magra per la siccità galoppante da diversi giorni che ha messo in ginocchio l'agricoltura e l'arrivo di Caronte che stringerà in una morsa di caldo fino a 42 gradi quasi tutto il paese. Se per oggi il “bollino rosso” del ministero della Salute è previsto a Torino e Bolzano, domani, 22 giugno, toccherà a Bologna e Bolzanocon un’espansione della massima allerta giovedì anche ad Ancona, Firenze e Perugia. Ma nelle prossime 48 ore si soffrirà in numerose altre città, da Milano a Verona, passando per Campobasso, Latina, Palermo, Pescara, Rieti, Roma, Brescia e Catania. La protesta dei produttori agricoli sta crescendo e si alimenta la polemica sull'assenza di piani di infrastrutture per aumentare la raccolta di acqua piovana non più sufficiente come nel passato. - (PRIMAPRESS)