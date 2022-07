Siccità: ecco i fondi per le azioni di contrasto in 5 regioni colpite dalla crisi idrica

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dopo l'ok del Consiglio dei Ministri di ieri sera è stato approvato il decreto di emergenza per 5 Regioni che dovranno intervenire in azioni di contrasto alla siccità. Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto e Piemonte sono le regioni entrate nel decreto. Secondo quanto stabilito dal CdM le risorse stanziate sono state: 10,9 mln per Emilia Romagna, 4,2 mln per il Friuli, 9 mln Lombardia, 7,6 mln per il Piemonte, 4,8 mln per il Veneto. - (PRIMAPRESS)