Si apre il 72º Festival di Sanremo nell’Italia del nuovo settennato di Mattarella e degli azzurri ai Giochi di Pechino

(PRIMAPRESS) - SANREMO - Mancano poche ore all’apertura della 72ª edizione del Festival della Canzone di Sanremo condotto per la terza volta da Amadeus. Sarà come sempre Rai 1 ad ospitare la rassegna canora (Visibile su digitale terrestre ma anche su RaiPlay) a partire dalle 20.30. Subito prima, e subito dopo il telegiornale, per il sesto anno consecutivo ci sarà “PrimaFestival”. Una trasmissione già iniziata il 29 gennaio e condotta da un inedito trio composto da Roberta Capua, Ciro Priello dei Jackal e Paola di Benedetto, che raccoglieranno i punti di vista che arrivano dall’esterno al festival, il suo clima e ciò che accade dietro le quinte.

Ci saranno due momenti che sicuramente irromperanno sul palco dell'Ariston: il nuovo settennato di Sergio Mattarella che giurerà giovedì 3 febbraio e i Giochi Olimpici che si apriranno domani a Pechino. Nel 1998 il festival si arrestò per esultare per la medaglia olimpica conquistata da Alberto Tomba. Chissà che non possa avvenire anche in questa occasione.

Anche quest’anno il Festival sarà raccontato anche alla radio dalla sua voce ufficiale, Rai Radio2, che trasmetterа in diretta dal Glass box davanti all’Ariston, ma che sarà anche protagonista del dopofestival sempre «en plein air». la diretta sarà “on air” per radio e web radio ma anche in versione visuale su Rai Play.

I partecipanti saranno 25, senza distinzione tra big e giovani: canteranno tutti insieme, le loro canzoni saranno presentate per la prima volta nei primi due giorni. Tutte insieme verranno replicate nella serata di giovedì, mentre venerdì sarà la serata delle cover.

I prescelti per quest’anno sono Achille Lauro, Ana Mena, Dargen D’Amico, Gianni Morandi, Giusy Ferreri, La Rappresentante di Lista, Mahmood e Blanco, Massimo Ranieri, Michele Bravi, Noemi, Rkomi, Yuman, Aka 7even, Ditonellapiaga con Rettore, Elisa, Emma, Fabrizio Moro, Giovanni Truppi, Highsnob e Hu, Irama, Iva Zanicchi, Le Vibrazioni, Matteo Romano, Sangiovanni, Tananai. - (PRIMAPRESS)