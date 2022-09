Settimana Europea dello Sport: un progetto di Aces Italia e Decathlon in 13 Comuni "virtuosi"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Una partnership tra ACES Italia e Decathlon, in occasione della Settimana Europea dello Sport, mette in campo un progetto che coinvolgerà 8583 alunni di 38 scuole, di ogni ordine e grado, di 13 comuni che hanno ricevuto il titolo di "comuni virtuosi dello sport" da Aces Italia: Rende, Catanzaro, Castiglione del Lago, Padova, Marcon, Spinea, Terra della Lana, Recco, Macerata, Castano Primo, Busto Arsizio, Monte di Procida e Codogno. L'obiettivo come dichiarato dal presidente di Aces Italia, Vincenzo Lupattelli: "è stimolare sempre di più la partecipazione attiva dei giovani verso discilpine sportive per il migliorameto della qualità di vita globale. In questa mission Decathlon rappresenta il partner ideale per la diffusa presenza sui territori e per l'offerta multidisciplinare dei prodotti sportivi".

Obiettivi condivisi da uno dei leader dei megastore sportivi come Decathlon nel segmento B2B.

“Noi di Decathlon abbiamo l’obiettivo di rendere lo sport accessibile a tutti e siamo felici di essere al fianco di ACES in questa importante iniziativa: attraverso il coinvolgimento di Comuni, scuole e studenti in tutta Italia portiamo avanti l’impegno comune di promuovere la pratica sportiva e diffondere la cultura dello sport.” - (PRIMAPRESS)