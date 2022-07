Scuola, Rapporto Invalsi 2022: attenuati gli effetti negativi del Covid. Restano deficit al Sud

(PRIMAPRESS) - ROMA - Secondo un Rapporto Invalsi si starebbero fermando gli effetti negativi della pandemia sulla scuola. Lo studio del 2022 registra uno stop del peggioramento il nella scuola media e superiore, riscontrato nel 2021 rispetto al 2019. Risultano invariati i risultati nelle elementari,anche se con flessioni in alcuni territori e per la matematica In alcune regioni del Sud c'è un maggior numero di allievi con risultati molto bassi (50% in italiano, 55-60% in matematica,tra il 35-60% in inglese). Maggiori carenze scolastiche in contesti socio-culturali più sfavorevoli. - (PRIMAPRESS)