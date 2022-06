Scuola: orali senza mascherina per gli esami di maturità. Si attende l’ufficialità

(PRIMAPRESS) - ROMA - Esami di maturità senza la mascherina. Sembra essere questa la decisione più accreditata ma si attende l'ufficialità. "Attendiamo notizie scritte", dice la presidente per il Lazio dell'Associazione nazionali dei presidi, Costarelli. Poi puntualizza: "Per gli scritti è una questione di rispetto indossare una mascherina chirurgica, per gli orali è un falso problema: il candidato sarà a due metri di distanza dalla commissione. Il candidato è autorizzato a non indossarla mentre parla". La mascherina a scuola sembra "tema di distrazione di massa rispetto ai temi veri,areazione e condizionamento aria". - (PRIMAPRESS)