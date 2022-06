Scuola: oggi tornati in aula 530mila studenti per la Maturità con prove a timing differenziato

(PRIMAPRESS) - ROMA - Esami di maturità oggi per la seconda prova scritta per oltre 530.000 studenti. Quest'anno le tracce non sono state predisposte dal ministero, bensì dalle commissioni interne in base agli argomenti affrontati dalla singole classi nel corso dell'anno scolastico. A differenza della prima prova, questa ha materie, durata e voti differenti. Tutto dipende dall'indirizzo di studio. Al Liceo classico prova di Latino e durata di 4 ore, allo scientifico Matematica e 6 ore per svolgere il compito. - (PRIMAPRESS)