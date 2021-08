Scuola: il Garante della Privacy contrario alle liste dei docenti no-vax. "Occorre un certificato valido"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Rischierà di innescare una nuova polemica e pochi giorni dal rientro in classe, la dichiarazione del presidente del Garante della Privacy, Pasquale Stanzione che non vede di buo occhio le liste no-vax dei docenti scolastici: "I presidi non devono conoscere le scelte sanitarie dei professori". Così il Garante per la Privacy Stanzione in una intervista. L'idea di avere per le scuole gli elenchi dei docenti vaccinati, per non controllare quotidiamente i Green Pass, "solleva perplessità" e non solo per la privacy: così non si verifica se nel frattempo un vaccinato si è contagiato. "I dirigenti devono limitarsi al controllo di una certificazione valida", spiega il Garante.Green Pass esteso alle aziende? "Evitare discriminazioni". - (PRIMAPRESS)