Scuola: ecco come controllare il Green Pass secondo le indicazioni del Garante della Privacy

(PRIMAPRESS) - ROMA - Ecco come dovrà essere lo schema di controllo del Green Pass a scuola secondo il Garante per la privacy. L'Autority è intervenuta con un parere circa la stesura del Dpcm che introduce a scuola modalità semplificate di verifica del Green pass di docenti e personale scolastico. E' la stessa Autority a darne comunicazione in una nota. Le scuole, in quanto datori di lavoro, potranno limitarsi a controllare chi ha il pass solo tra il proprio personale e accedendo ai dati strettamente necessari, conservati per massimo 12 mesi in 'log' dedicati. Il Garante precisa poi: l'uso della app Verifica C19 resta comunque possibile. - (PRIMAPRESS)