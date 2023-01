Scuola: dalla polemica sulle retribuzioni ‘differenziate’ dei docenti alle materie per la maturità 2023

(PRIMAPRESS) - ROMA - In piena polemica scoppiata per le affermazioni di ieri del Ministro dell'Istruzione, Valditara, circa le diverse retribuzioni dei docenti a seconda delle aree geografiche di impiego, sono state rese note anche le materie per gli esami di maturità dell'anno scolastico 2022/23.Latino al Liceo classico, Matematica al Liceo scientifico, Economia Aziendale per gli Istituti tecnici del Settore economico indirizzo "Amministrazione, Finanza e Marketing", Progettazione, costruzioni e impianti per l'indirizzo "Costruzioni, Ambiente e Territorio". Queste alcune delle discipline scelte per la seconda prova scritta della Maturità 2023 in base al decreto firmato dal ministro dell'Istruzione e del merito, Valditara. Sul motore di ricerca del governo: https://visualizzamaterie esame.static.istruzione.it potrà essere visualizzato l'elenco completo. - (PRIMAPRESS)