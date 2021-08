Scuola, Bianchi (Istruzione) senza Green Pass il personale scolastico non entra in classe

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sospensione dal lavoro per chi non ha un Green pass: personale scolastico, insegnanti e operatori. "Abbiamo regole chiare che abbiamo ovviamente dato seguendo le indicazioni del Comitato tecnico scientifico:indicazioni che dicono in maniera molto evidente che tutti coloro che hanno un Green pass sono dentro la scuola,saranno presenti all'inizio della scuola a settembre. E coloro che non hanno un Green pass, come dice la norma attuale, saranno sospesi". Lo ha chiarito e sottolineato il ministro dell'Istruzione, Bianchi. - (PRIMAPRESS)