Scuola: accordo con i sindacati per tamponi gratuiti ai docenti. L’Anief ricorre al tribunale di Roma

(PRIMAPRESS) - ROMA - Trovato l'accordo sul Protocollo sicurezza per le scuole, dopo il confronto fiume tra organizzazioni sindacali e tecnici del ministero dell'Istruzione. Sul tavolo i tamponi gratuiti per il corpo docente, la corsia preferenziale per i vaccini del personale scolastico e le misure contro le classi pollaio. La questione del Green pass, invece, sarà contenuta in una nota specifica. Soltanto l'Anief non ha sottoscritto l'accordo, e ha confermato il ricorso al Tribunale di Roma per impugnarlo assieme al Decreto legge n. 106. - (PRIMAPRESS)