Scuola: 1.189 mld per la nuova architettura scolastica di 212 istituti in arrivo con il Pnrr

Il ministero dell'Istruzione ha pubblicato il bando di concorso per la progettazione di 212 nuove scuole, un obiettivo del Pnrr, "che porterà a un rinnovamento diffuso degli edifici scolastici senza precedenti nella recente esperienza italiana: migliaia di studenti potranno beneficiare degli interventi che riguardano le scuole previsti nel Pnrr". Questo quanto dichiarato dal ministro utilizzando un investimento di 1,189 miliardi che sarà la dotazione economica da ripartire per Regioni e Provincia autonome per la nuova architettura scolastica.