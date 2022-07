Scioperi aerei: Domenica 17 Luglio incrociano le braccia Ryanair e Air Malta ma anche i controllori di volo

(PRIMAPRESS) - ROMA - Scioperi in arrivo per il trasporto aereo programmati il 17 luglio. Sono previsti quattro stop nazionali. Enav (Ente Nazionale di Assistenza al Volo) ha comunicato che per gli orari che domenica 17 luglio terranno fermi gli aerei: dalle 14 alle 18, le organizzazioni sindacali hanno indetto quattro distinti scioperi a livello nazionale. Nello stesso giorno e nello stesso orario sono previsti scioperi a livello locale: dal Centro di Controllo d'Area di Milano a quelli di Padova, Roma e Brindisi. Poi anche negli aeroporti: da Bologna a Napoli, da Lamezia Terme a Perugia, da Pescara a Brindisi, da Ciampino a Torino Caselle. La protesta riguarda maggiormente le compagnie low cost. Ecco quanto si legge in un comunicato: " I lavoratori italiani di Ryanair, Malta Air e CrewLink che hanno aderito numerosi alle prime due azioni di sciopero, rivendicano contratti che garantiscano condizioni di lavoro dignitose, la cancellazione dell’accordo sul taglio degli stipendi introdotto per affrontare un periodo di crisi non più attuale e stipendi almeno in linea ai minimi salariali previsti dal contratto nazionale del trasporto aereo del nostro Paese, come prevede la legge". - (PRIMAPRESS)