Sanremo: il Festival della canzone pronto a partire con l’incubo di dividere il palco con il Presidente della Repubblica

(PRIMAPRESS) - SANREMO - La 72ª edizione del Festival di Sanremo ha iniziato il suo countdown con la preoccupazione di dividersi la scena con l’elezione del Presidente della Repubblica. Martedì 1 febbraio con o senza presidente aprirà il sipario con la conduzione di Amadeus. Quest’anno l’unica categoria in gara al Festival si chiamerà “Artisti” (non ci sarà la gara delle Nuove Proposte: i Giovani si sono sfidati a dicembre e tre di loro hanno ottenuto un posto in gara tra i Big), ma non c’è dubbio che quelli selezionati da Amadeus siano davvero dei Big. Il cast di Sanremo 2022 è spettacolare e trasversale. Ci sono leggende della canzone come Morandi, Ranieri, Rettore e Zanicchi. Ma anche i veri casi discografici del momento: Blanco, Mahmood, Rkomi, Aka 7even, Sangiovanni. È una squadra dove convivono ben sette vincitori del Festival e nomi che il grande pubblico deve ancora scoprire, da Ditonellapiaga a Giovanni Truppi. Proprio per il livello sarà una sfida aperta come non mai.

Torna la serata speciale delle Cover di venerdì 4 febbraio, durante la quale gli artisti eseguiranno un brano degli Anni '60, '70, '80 o '90 che non mancherà di fare spettacolo con le hit di quel periodo.

Tra gli ospiti, come era stato anticipato da Amadeus, ci saranno Checco Zalone, i Maneskin, Laura Pausini, Raouk Bova, Luca Argentero mentre le co-conduttrici che si alterneranno sul palco Ornella Muti, Sabrina Ferilli, Drusilla Foer, Lorena Cesarini e Maria Chiara Giannetta. - (PRIMAPRESS)