Sanità digitale: pubblicata da Consip la gara per i servizi informativi al cittadino della "Missione Salute" del PNRR

(PRIMAPRESS) - ROMA - Pubblicata da Consip la seconda gara di Sanità Digitale - dedicata ai “Sistemi informativi Sanitari e Servizi al Cittadino” - che fa parte delle iniziative strategiche realizzate da Consip nell’ambito del “Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione 2020-2022”. La gara fa riferimento alla Missione 6 del PNRR (“Salute”) e in linea con l’approccio “One-Health”, cioè le iniziative sulla Sanità Digitale che mettono a disposizione delle amministrazioni del Servizio sanitario nazionale (e di quelle che operano a suo favore e per suo conto), servizi applicativi e di supporto al processo di trasformazione digitale della Sanità pubblica. Dopo la prima gara – servizi applicativi per telemedicina e cartella clinica elettronica - la nuova iniziativa, del valore di circa 540 milioni di euro, ha per oggetto i servizi applicativi dedicati a Centri Unici di Prenotazione (CUP), interoperabilità dei dati sanitari, piattaforme applicative, portali e app (lotti 1-4) e i servizi di supporto (lotti 5-6). Obiettivo della gara è diffondere e consolidare standard di riferimento per guidare lo sviluppo dei servizi integrati della rete Sanitaria territoriale. Più in dettaglio, l’oggetto della gara prevede: servizi applicativi: sviluppo ed evoluzione software, anche in co-working con l’Amministrazione, migrazione applicativa, configurazione e personalizzazione di soluzioni software, manutenzione adeguativa e correttiva su software, supporto specialistico, conduzione applicativa e infrastrutturale servizi di supporto: project management, supporto al monitoraggio, change management, PMO e demand management, digitalizzazione dei processi sanitari, IT Strategy ed Advisory. Per i “servizi applicativi” è prevista l’aggiudicazione, per ciascun lotto, di un Accordo quadro con più fornitori, mentre per i “servizi di supporto” l’Accordo quadro sarà stipulato con un solo fornitore per lotto. Il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è fissato per il 31 gennaio 2022. Nel corso del 2022 seguirà la pubblicazione di ulteriori iniziative di Sanità digitale e in particolare la gara dedicata ai Sistemi informativi gestionali. - (PRIMAPRESS)