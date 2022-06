Salone del Mobile di Milano: il futuro del design nella nuova geopolitica post Russia

(PRIMAPRESS) - MILANO - Il Salone del Mobile che da domani resterà aperto a Milano sino al 12 giugno, riporta al centro dei mercati la nuova visione del design sostenibile e funzionale ma anche pronto a fare i conti con la nuova geopolitica dei mercati post Russia. Ecco alcune novità che saranno presentate al Salone. Limonta Wall presenta Multipli, creata da Piero Lissoni, che per la prima volta si affaccia al mondo della carta da parati: per svilupparla, ha attinto al centenario archivio di Limonta da cui ha tratto disegni geometrici e floreali. “Multipli, a wallpaper collection by Piero Lissoni” è quindi una collezione decorativa in cui 9 cilindri per la stampa in rotocalco si combinano in 7 varianti di colore con toni che vanno dai più tenui bianchi ai grigi, al tortora, fino ad approdare a colori più decisi come blu, rosso e verde. Tre gli elementi chiave della collaborazione, spiegano da Limonta, la valorizzazione e reinterpretazione di alcuni disegni dell’archivio centenario, la nuova ingegnerizzazione del disegno con la combinazione di diversi cilindri di stampa, e la piacevolezza di una carta da parati che può essere associata a diverse sezioni e cornici.Carta da parata, oltre che tappeti, sono gli elementi che caratterizzano anche Yo2 , che farà il suo ingresso al Salone del Mobile con un ampio range di novità e collaborazioni importanti. Tra le tante, ecco l’evocativa collezione Arcimboldo firmata da Pietro Ferruccio Laviani, quattro soggetti che il brand definisce “un collage onirico dove ricordi, immagini e colori si uniscono. Ogni tappeto è una storia fatta di dettagli che ci portano in un mondo metafisico dove realtà e sogno diventando una nuova racconto policromo, romantico e malinconico”. Una collezione poetica e delicata, quanto ironica e singolare è invece Funny and Fancy Objects firmata da Marcantonio, una vera sorpresa.Parlando di sorprese Jan Kath , marchio tedesco specializzato nel design e nella realizzazione di tappeti annodati a mano, presenterà Savonnerie Surprise: l’ispirazione per la serie di tappeti nasce dalla volontà di riproporre l’antico attraverso un filtro contemporaneo e originale che sublima un’estetica visionaria e originale. Il tutto, a testimonianza dell’attenzione verso la storia e le radici dell’antica arte tessile: “Siamo felici di partecipare a questa nuova edizione del Salone del Mobile di Milano. Nello stand, Sanchir Kath offrirà la possibilità di scoprire i segreti dell'annodatura attraverso una dimostrazione live al telaio” spiegano dall’azienda. “Dopo anni in cui le relazioni sono state difficili siamo molto felici di tornare a Milano, città che riveste un ruolo strategico per la visibilità e le opportunità che il Salone del Mobile offre, oltre ad essere stimolante e ricca di suggestioni”. - (PRIMAPRESS)