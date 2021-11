Roma, ecco la squadra dell’esecutivo del sindaco Roberto Gualtieri a trazione Pd con un po’ di civica

(PRIMAPRESS) - ROMA - La nuova giunta di Roma Capitale è formata. Roberto Gualtieri ha presentato la sua squadra con un esecutivo, come prevedibile, a trazione Pd. E ovviamente per essere politicamente corretto con pari numero tra uomini e donne. Silvia Scozzese, laureata in giurisprudenza e già nel 2014 in Campidoglio con la giunta Marino, torna al Bilancio e stavolta ottiene anche il ruolo di vice sindaca. Del resto è una delle donne strutturali al partito democratico per cui ha attraversato molti incarichi ministeriali. Dal Pd arriva anche Sabrina Alfonsi - già presidente del Municipio del centro storico - ai Rifiuti e Ambiente, Maurizio Veloccia - già minisindaco del Portuense - all'Urbanistica e il consigliere regionale Eugenio Patanè ai Trasporti. Dalla lista Civica arrivano due assessori: il coordinatore Alessandro Onorato (per anni consigliere capitolino) al Turismo, Grandi Eventi e Sport e la capolista Monica Lucarelli, già presidente dei giovani imprenditori cittadini, alle Attività Produttive e Pari Opportunità. La Cultura, altra delega di peso a Palazzo Senatorio, va a Miguel Gotor, docente di Storia a Roma Tre e già senatore, in quota Articolo Uno. La Sinistra Civica Ecologista piazza Andrea Catarci alla Partecipazione. Roma Futura - guidato da Giovanni Caudo - ottiene la Scuola e il Lavoro con Claudia Pratelli, funzionaria della Cgil e già assessore al Municipio del Salario.Per il Sociale e la Salute è stata scelta Barbara Funari, coordinatrice romana dei cristiano-sociali di Demos, formazione che con Paolo Ciani aveva ottenuto la terza piazza alle primarie. Tobia Zevi, ricercatore quarantenne, spunta l'assessorato al Patrimonio e le Politiche Abitative. Chiude la squadra la new entry Ornella Segnalini, tecnica del Mit, ai Lavori Pubblici e Infrastrutture. - (PRIMAPRESS)