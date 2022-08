Ritorno a scuola di settembre: ecco le regole anti-Covid per il rientro in classe

(PRIMAPRESS) - ROMA - La ripresa scolastica di settembre dovrà fare ancora i conti con il Covid e per questo sono state appena pubblicate le linee guida che verranno adottate in classe. "Permanenza a scuola consentita solo senza sintomi di febbre e, ovviamente, senza test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo; igiene delle mani ed etichetta respiratoria; utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per personale scolastico e alunni che sono a rischio di sviluppare forme severe di Covid-19; sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria in presenza di uno o più casi confermati". Queste alcune delle "misure di prevenzione di base attive al momento della ripresa scolastica". - (PRIMAPRESS)