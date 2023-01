Rinnovo Consiglio Superiore della Magistratura: ecco i 9 componenti laici eletti finora. Il 24 gennaio l’ultima nomina

(PRIMAPRESS) - ROMA - È stata fumata bianca ieri in tarda serata a Montecitorio, per l'elezione di nove membri laici sui dieci previsti del Csm, il Consiglio superiore della magistratura. Secondo alcune fonti, in nove avrebbero superato il quorum dei tre quinti dei componenti dell'Assemblea (pari a 564 voti) per far scattare l'elezione. Ha mancato l'obiettivo, per una settantina di voti, Felice Giuffrè. Servirà una nuova votazione per la copertura del decimo posto. La votazione del membro laico mancante ci sarà il 24 gennaio prossimo come anticipato dal vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè.

Dei 10 candidati laici da mandare al Csm, il Parlamento convocato in seduta comune ne elegge solo 9. Il nome indicato da Fratelli d'Italia all'ultimo momento, cioè a metà elezione, quello di Felice Giuffrè non ha ottenuto i numeri necessari.

Gli altri che hanno ottenuto il suffragio sono: Isabella Bertolini (521 voti), Daniela Bianchini e Rosanna Natoli (con 519 voti) in quota FdI; Roberto Romboli per il Pd, che risulta il più votato con 531 preferenze. Mentre quello che ne ottiene meno è Ernesto Carbone, indicato da Azione-Iv, con 399 consensi. Sul suo nome infatti non regge l'intesa con il M5s. Ma passano anche Claudia Eccher (519), Fabio Pinelli (516) per la Lega e Michele Papa (506) indicato dai 5 stelle. Le Camere dunque dovranno tornare a riunirsi per eleggere un solo componente laico. - (PRIMAPRESS)