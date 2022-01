Rigopiano, la macchina lenta della giustizia a 5 anni dalla valanga che uccise 29 persone. La delusione dei superstiti

(PRIMAPRESS) - FARINDOLA (PESCARA) - A distanza di cinque anni da quel tragico 18 gennaio 2017, non è stato iniziato ancora il processo per stabilire le responsabilità della morte di 29 persone che rimasero sepolte dalla neve e dal crollo dell'Hotel Rigopiano in Abruzzo a causa di una valanga. Sono sopravvissuti solo in 11 a testimoniare quella vicenda che per il ristagno di una magistratura lenta ed indolente non ha ancora risposte sui molti perchè dei ritardi dei soccorsi, della mancanza di mezzi e delle omissioni di funzionari delle istituzioni locali. Il Procuratore Capo di Pescara, Belelli ha promesso che si metterà mano a breve ed entro l'anno potrebbe esserci anche una sentenza: "Chiederemo un calendario serrato delle udienze" ha detto il magistrato. Ma per i superstiti che hanno perso gli affetti più cari, resta inspegabile il ritartdo con cui si tenterà di risalire alle responsabilità come monito per il futuro. - (PRIMAPRESS)