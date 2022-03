Rifugiati ucraini, Sileri (Salute): “Non verranno concessi Super Green Pass ma controlli con tamponi”

(PRIMAPRESS) - ROMA - L'Italia si prepara all'accoglienza dei profughi ucraini e si pone la questione dei controlli sanitari finalizzati al Covid. Il sottosegretario Sileri ha già anticipato che non verrà concesso il Super Green pass a rifugiati "Lo status di rifugiato consente l'accesso alla nostra sanità, oggi o domani uscirà la circolare del nostro ministero, verranno fatte tutte le procedure, compreso il tampone per chi arriva e verrà offerta loro la possibilità di vaccinazione". Così Sileri, sottosegretario ministero Salute. Lo status di rifugiato, ha precisato, "non prevede l'obbligo del Super Green Pass, quello che serve alle persone che giungono da noi ora è un abbraccio".Per prendere treni o bus "si procederà ad un controllo con tampone. - (PRIMAPRESS)