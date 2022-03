Riforma del catasto: scoppia la polemica nella maggioranza dopo la bocciatura dell’emendamento di soppressione

(PRIMAPRESS) - ROMA - L'emendamento soppressivo della riforma del catasto che ieri aveva diviso la maggioranza in commissione Finanze alla Camera, è stato bocciato.

I voti contrari sono stati 22, i favorevoli 23. Ma ora si è aperta una frattura profonda nella maggioranza che vede con il coltello tra i denti Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia che avevano proposto l'emendamento di soppressione. Un solo voto soltanto e il governo non va sotto sul catasto. La guerriglia in commissione Finanze alla Camera finisce con la sconfitta del centrodestra: 23 a 22. L'alleanza Lega—FdI-Forza Italia si è ricompattata contro quella che viene definita come un grimaldello per una tassa sulla casa. L'intenzione del premier vorrebbe scovare immobili e terreni fantasma. Mario Draghi e i suoi ministri possono andare avanti. Ma non è certo un bel segnale una maggioranza che si spacca su un provvedimento cruciale per la ripresa economica come la delega fiscale. E con la guerra, quella vera, ai confini dell'Europa. Nel commento di Enrico Letta, a caldo su Twitter, c'è il pericolo scampato e anche lo stato, a dir poco precario, della coalizione di unità nazionale: «Il centrodestra ha appena tentato di far cadere il governo Draghi sul riordino del catasto. Sembra una fake news, in uno dei giorni più drammatici della storia recente». Invece è tutto vero e non promette bene per l'ultimo anno di legislatura.